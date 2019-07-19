Circuit de Villefranche-de-Rouergue Foissac Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Circuit de Villefranche-de-Rouergue Foissac 12200 Villefranche-de-Rouergue Aveyron Occitanie

Le centre de la bastide de Villefranche-de-Rouergue, avec ses commerces, ses restaurants et ses maisons médiévales, est idéal pour une escale gourmande et culturelle.

English :

The centre of the bastide town of Villefranche-de-Rouergue, with its shops, restaurants and medieval houses, is ideal for a gourmet and cultural stopover.

Deutsch :

Das Zentrum der Bastide Villefranche-de-Rouergue mit seinen Geschäften, Restaurants und mittelalterlichen Häusern ist ideal für einen Zwischenstopp für Feinschmecker und Kulturinteressierte.

Italiano :

Il centro della cittadina bastide di Villefranche-de-Rouergue, con i suoi negozi, ristoranti e case medievali, è ideale per una sosta gastronomica e culturale.

Español :

El centro de la ciudad bastide de Villefranche-de-Rouergue, con sus tiendas, restaurantes y casas medievales, es ideal para una parada gastronómica y cultural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-07-19 par ADT Aveyron