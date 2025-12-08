Circuit de visite à travers Kintzheim Kintzheim Bas-Rhin
Circuit de visite à travers Kintzheim Kintzheim Bas-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Circuit de visite à travers Kintzheim
Circuit de visite à travers Kintzheim Route de Sélestat 67600 Kintzheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 60 Distance : 2000.0 Tarif :
Prenez le temps de découvrir Kintzheim et son patrimoine bâti à travers un petit parcours de 45 minutes !
https://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/ +33 3 88 58 87 20
English :
Take the time to discover Kintzheim and its built heritage on a short 45-minute tour!
Deutsch :
Nehmen Sie sich die Zeit, Kintzheim und sein bauliches Erbe auf einem kleinen Rundgang von 45 Minuten zu entdecken!
Italiano :
Prendetevi il tempo di scoprire Kintzheim e il suo patrimonio edilizio con un breve tour di 45 minuti!
Español :
Tómese su tiempo para descubrir Kintzheim y su patrimonio construido en un breve recorrido de 45 minutos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-21 par Système d’informations touristique Alsace