Circuit de VTT Boucle Guebwiller Voegtlingshoffen Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin

Circuit de VTT Boucle Guebwiller Voegtlingshoffen Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit de VTT Boucle Guebwiller Voegtlingshoffen Guebwiller

Circuit de VTT Boucle Guebwiller Voegtlingshoffen Guebwiller 73 rue de la République 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 45000.0 Tarif :

Ce circuit qui traverse des paysages extrêmement variés et passe à proximité de lieux patrimoniaux est relativement difficile, il s’adresse aux vététistes confirmés.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

This circuit, which passes through extremely varied landscapes and passes close to heritage sites, is relatively difficult and is aimed at experienced mountain bikers.

Deutsch :

Diese Tour, die durch äußerst abwechslungsreiche Landschaften und vorbei an Kulturdenkmälern führt, ist relativ anspruchsvoll und richtet sich an erfahrene Mountainbiker.

Italiano :

Questo percorso, che attraversa un paesaggio estremamente vario e passa vicino a siti storici, è relativamente difficile e si rivolge a mountain biker esperti.

Español :

Esta ruta, que atraviesa un paisaje muy variado y pasa cerca de lugares de interés patrimonial, es relativamente difícil y está dirigida a ciclistas de montaña experimentados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace