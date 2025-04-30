Circuit de VTT: Circuit du Haag Guebwiller Haut-Rhin

Circuit de VTT: Circuit du Haag Guebwiller Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit de VTT: Circuit du Haag

Circuit de VTT: Circuit du Haag Parking de la Sandgrube 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 38400.0 Tarif :

L’ascension jusqu’au Col du Haag sera difficile, mais vous pourrez faire une pause à sa ferme auberge afin d’admirer le paysage proposé

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

The ascent to the Haag Pass will be difficult, but you can take a break at his farmhouse inn to admire the landscape on offer

Deutsch :

Der Aufstieg zum Col du Haag wird anstrengend sein, aber Sie können bei seiner Ferme Auberge eine Pause einlegen, um die vorgeschlagene Landschaft zu bewundern

Italiano :

La salita al Passo Haag sarà difficile, ma potrete fare una pausa presso la sua fattoria per ammirare il paesaggio

Español :

La subida al puerto de Haag será difícil, pero podrá hacer una pausa en su caserío para admirar el paisaje

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace