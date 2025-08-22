Circuit découvert de la cascade de la Beaume Solignac-sur-Loire Haute-Loire

Circuit découvert de la cascade de la Beaume

Circuit découvert de la cascade de la Beaume Agizoux 43370 Solignac-sur-Loire Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Au coeur de la forêt d’Agizoux, la cascade de la Beaume, du haut de ses 27 mètres, apparaît comme un spot incontournable pour les photos de vacances !

Un Aller Retour au bord de l’eau, en moins d’une heure, vous permet d’aller admirer ce site naturel.

English :

At the heart of the Agizoux Forest, the 27-metre-high Beaume waterfall is a sight not to be missed for your holiday photos!

You can admire this natural waterside site during a round trip of less than one hour.

Deutsch :

Im Herzen des Waldes von Agizoux liegt der Wasserfall von Beaume, der mit seinen 27 Metern Höhe ein unumgänglicher Spot für Urlaubsfotos ist!

Ein Hin- und Rückweg am Wasser entlang, der weniger als eine Stunde dauert, ermöglicht es Ihnen, diesen natürlichen Ort zu bewundern.

Italiano :

Nel cuore della foresta di Agizoux, la cascata di Beaume, dall’alto dei suoi 27 metri, appare come un luogo imperdibile per le foto delle vacanze!

Una gita di ritorno in riva al mare, in meno di un’ora, permette di ammirare questo sito naturale.

Español :

En el corazón del bosque de Agizoux, la cascada de la Beaume, desde lo alto de sus 27 metros, aparece como un lugar ineludible para las fotos de las vacaciones

Un viaje de ida y vuelta a la orilla del agua, en menos de una hora, permite admirar este paraje natural.

