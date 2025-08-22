Circuit-découverte dans Trévoux Trévoux Capitale de Dombes

Parcourez les ruelles de Trévoux, capitale de l’ancienne Principauté de Dombes et découvrez son riche patrimoine grâce à un circuit à pied dans la ville.

A chaque étape, l’histoire ou l’architecture des édifices remarquables est présentée.

http://www.ars-trevoux.com/ +33 4 74 00 36 32

English : The tale of the Dombes capital tour in Trévoux

Explore the narrow streets of Trévoux, the former capital of the Dombes Principality, and soak up its fascinating heritage on this walking tour.

The history and architecture of the amazing buildings is explained at each step.

Deutsch : Entdeckungsrundweg durch Trévoux „Ein erzählter Spaziergang durch die Hauptstadt der Dombes“

Durchstreifen Sie die kleinen Straßen von Trévoux, die Hauptstadt des ehemaligen Fürstentums Dombes und entdecken Sie ihr reiches Erbe bei einem Fußrundgang durch die Stadt.

Bei jeder Etappe werden die Geschichte oder die Architektur der bemerkenswerten Gebäude präsentiert.

Italiano :

Attraversate i vicoli di Trévoux, capitale dell’ex Principato di Dombes, e scoprite il suo ricco patrimonio grazie ad un circuito a piedi nella città.

Ad ogni tappa, viene presentata la storia o l’architettura degli edifici più importanti.

Español :

Pasee por las estrechas calles de Trévoux, capital del antiguo Principado de Dombes, y descubra su rico patrimonio gracias a un recorrido a pie por la ciudad.

En cada etapa, se presenta la historia o la arquitectura de edificios notables.

