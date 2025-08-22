Parcours enfants Découvre les secrets de Trévoux ! Trévoux Ain

Parcours enfants Découvre les secrets de Trévoux !

Découvrez les secrets de Trévoux avec Eugène ! Le petit personnage de ce livret-jeu vous propose questions, observations et énigmes en tout genre pour une visite ludique de la ville en famille ou avec les copains. Cadeau à la clef ! A partir de 6 ans.

http://www.ars-trevoux.com/ +33 4 74 00 36 32

English :

Discover the secrets of Trévoux with Eugène! The little character in this booklet-game offers you questions, observations and enigmas of all kinds for a fun visit of the town with your family or friends. A gift at the end! From 6 years old.

Deutsch :

Entdecken Sie mit Eugène die Geheimnisse von Trévoux! Die kleine Figur in diesem Spielbuch stellt Ihnen Fragen, Beobachtungen und Rätsel aller Art für einen spielerischen Besuch der Stadt mit der Familie oder mit Freunden. Am Ende gibt es ein Geschenk! Ab 6 Jahren.

Italiano :

Scoprite i segreti di Trévoux con Eugène! Il piccolo personaggio di questo libretto-gioco propone domande, osservazioni e indovinelli di ogni tipo per un divertente tour della città in famiglia o con gli amici. E c’è anche un regalo per accompagnarlo! Per bambini dai 6 anni in su.

Español :

¡Descubre los secretos de Trévoux con Eugène! El pequeño personaje de este cuadernillo-juego te propone preguntas, observaciones y acertijos de todo tipo para un divertido recorrido por la ciudad en familia o entre amigos. Y con regalo Para niños a partir de 6 años.

