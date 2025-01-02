Circuit découverte du centre d’Orléans Orléans Loiret

Place de l'Etape 45000 Orléans

Ce parcours vous fait découvrir les principaux sites patrimoniaux d’Orléans, Ville d’Art et d’Histoire.

English : Orléans city centre discovery route

This route offers you a discovery tour of the key heritage sites in the City of Art and History of Orléans.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie zu den wichtigsten Kulturerbestätten von Orléans, der Stadt der Kunst und Geschichte.

Italiano :

Questo tour vi porterà a visitare i principali siti del patrimonio di Orléans, città d’arte e di storia.

Español :

Este recorrido le lleva a los principales lugares del patrimonio de Orleans, Ciudad de Arte e Historia.

