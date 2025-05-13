Circuit degréen Degré Sarthe
Circuit degréen Degré Sarthe vendredi 1 août 2025.
Circuit degréen
Circuit degréen 72550 Degré Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 6300.0 Tarif :
Circuit de 6.3 km qui vous fera découvrir, entre autres, les fours à chanvre.
http://www.destinationcoco.com/
English :
A 6.3 km circuit that includes hemp kilns.
Deutsch :
6,3 km langer Rundweg, der Sie u. a. zu den Hanföfen führt.
Italiano :
Un tour di 6,3 km che comprende i forni per la canapa e altre attrazioni.
Español :
Recorrido de 6,3 km por los hornos de cáñamo y otros lugares de interés.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par eSPRIT Pays de la Loire