Circuit des belles demeures Saint-Georges-sur-Cher Loir-et-Cher

Circuit des belles demeures A pieds

Circuit des belles demeures Saint-Georges-sur-Cher 41400 Saint-Georges-sur-Cher Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 170 Distance : 6600.0 Tarif :

Situé entre le château de Chenonceau et le ZooParc de Beauval, St-Georges-sur-Cher est une terre de vignobles et d’histoire.

Cet itinéraire met à l’honneur les monuments historiques, parfois classés, qui jalonnent le parcours, et dont le remarquable Prieuré de la Chaise est la pièce maîtresse.

https://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 75 22 85

English :

Situated between the Château de Chenonceau and the ZooParc de Beauval, St-Georges-sur-Cher is a land of vineyards and history.

This itinerary highlights the historical monuments, some of which are listed, that line the route, and of which the remarkable Prieuré de la Chaise is the centrepiece.

Deutsch :

Zwischen dem Schloss Chenonceau und dem ZooParc de Beauval gelegen, ist St-Georges-sur-Cher ein Land der Weinberge und der Geschichte.

Auf dieser Route werden die historischen, teilweise unter Denkmalschutz stehenden Bauwerke entlang der Strecke geehrt, wobei die bemerkenswerte Prieuré de la Chais

Italiano :

Situata tra il Castello di Chenonceau e lo ZooPark di Beauval, St-Georges-sur-Cher è una terra di vigneti e di storia.

Questo itinerario mette in evidenza i monumenti storici, alcuni dei quali elencati, che costeggiano il percorso, di cui il notevole Prieuré de la Chaise è il fulcro.

Español :

Situada entre el castillo de Chenonceau y el parque zoológico de Beauval, St-Georges-sur-Cher es una tierra de viñedos e historia.

Este itinerario destaca los monumentos históricos, algunos de los cuales están catalogados, que bordean la ruta, de los cuales el notable Prieuré de la Chaise es la p

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par SIT Centre-Val de Loire