Circuit des Moulins Saint-Georges-sur-Cher Loir-et-Cher

Circuit des Moulins A pieds

Circuit des Moulins 41400 Saint-Georges-sur-Cher Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 12500.0 Tarif :

Le village de Saint-Georges-sur-Cher est idéalement situé sur les rives du cher, à proximité de grands sites touristiques comme le château de Chenonceau et le ZooParc de Beauval. De plus, il offre aux randonneurs de belles balades dans les vignes.

http://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 32 05 10

English :

The village of Saint-Georges-sur-Cher is ideally located on the banks of the Cher river, close to major tourist sites such as the Château de Chenonceau and the ZooParc de Beauval. Moreover, it offers hikers beautiful walks in the vineyards.

Deutsch :

Das Dorf Saint-Georges-sur-Cher ist ideal am Ufer des Cher gelegen und befindet sich in der Nähe von großen Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Chenonceau und dem ZooParc de Beauval. Außerdem bietet es Wanderern schöne Spaziergänge durch die Weinberge.

Italiano :

Il villaggio di Saint-Georges-sur-Cher è situato in posizione ideale sulle rive del fiume Cher, vicino ai principali siti turistici come il Castello di Chenonceau e lo ZooPark di Beauval. Inoltre, offre agli escursionisti bellissime passeggiate tra i vigneti.

Español :

El pueblo de Saint-Georges-sur-Cher está idealmente situado a orillas del río Cher, cerca de importantes lugares turísticos como el castillo de Chenonceau y el parque zoológico de Beauval. Además, ofrece a los senderistas hermosos paseos por los viñedos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par SIT Centre-Val de Loire