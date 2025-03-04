Circuit des bois Bourgvilain Saône-et-Loire

Circuit des bois Bourgvilain Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Circuit des bois En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit des bois Mairie 71520 Bourgvilain Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8300.0 Tarif :

Entre 260 et 681m d’altitude, trouvant son point culminant près du Col des Enceints, Bourgvilain offre des paysages doucement vallonnés de prairies et de bois, émaillés de hameaux à l’architecture rurale caractéristique. Ce parcours vous permettra de découvrir les hameaux La Pierre et L’Essardis et de vous rafraichir en période estivale dans la partie boisée qui rejoint le GR 76.

Difficulté moyenne

+33 3 85 59 72 24

English :

Ranging in altitude from 260 to 681m, with its highest point near the Col des Enceints, Bourgvilain offers gently undulating landscapes of meadows and woods, dotted with hamlets featuring characteristic rural architecture. On this route, you can visit the hamlets of La Pierre and L’Essardis, and cool off in summer in the wooded section that joins the GR 76.

Deutsch :

Bourgvilain liegt zwischen 260 und 681 m über dem Meeresspiegel und erreicht seinen höchsten Punkt in der Nähe des Col des Enceints. Die Landschaft ist sanft hügelig mit Wiesen und Wäldern, die von Dörfern mit charakteristischer ländlicher Architektur durchzogen sind. Auf dieser Strecke können Sie die Weiler La Pierre und L’Essardis entdecken und sich im Sommer in dem bewaldeten Abschnitt, der auf den GR 76 trifft, abkühlen.

Italiano :

Con un’altitudine compresa tra i 260 e i 681 metri, con il punto più alto nei pressi del Col des Enceints, Bourgvilain offre paesaggi dolcemente ondulati di prati e boschi, punteggiati da borghi dalla caratteristica architettura rurale. Su questo percorso si possono esplorare le frazioni di La Pierre e L’Essardis, e rinfrescarsi d’estate nella zona boschiva che si unisce al GR 76.

Español :

Con una altitud que oscila entre los 260 y los 681 m, y su punto más alto cerca del Col des Enceints, Bourgvilain ofrece paisajes suavemente ondulados de prados y bosques, salpicados de aldeas con una arquitectura rural característica. En esta ruta, podrá descubrir las aldeas de La Pierre y L’Essardis, y refrescarse en verano en la zona boscosa que se une al GR 76.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data