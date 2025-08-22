CIRCUIT DES BOUCLES DE GENNES-LONGUEFUYE ET CIRCUIT DU PETIT PINEAU (N°10) Gennes-Longuefuye Mayenne

CIRCUIT DES BOUCLES DE GENNES-LONGUEFUYE ET CIRCUIT DU PETIT PINEAU (N°10)

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR CIRCUIT DES BOUCLES DE GENNES-LONGUEFUYE ET CIRCUIT DU PETIT PINEAU (N°10) 53200 Gennes-Longuefuye Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 12500.0 Tarif :

Circuit des boucles de Gennes-Longuefuye et circuit du Petit Pineau 13km, 3h55 environ

http://www.sudmayenne.com/   +33 2 43 70 42 74

English :

Loops of Gennes-Longuefuye and Petit Pineau 13km, 3h55 approx

Deutsch :

Gennes-Longuefuye Loops Circuit und Petit Pineau Circuit: 13 km, ca. 3:55 Std

Italiano :

Circuito ad anello Gennes-Longuefuye e Petit Pineau: 13 km, circa 3h55

Español :

Circuito de Gennes-Longuefuye y Petit Pineau: 13 km, unas 3h55

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire