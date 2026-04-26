Visite de la ferme pédagogique Villette en direct Longuefuye Gennes-Longuefuye

Gennes-Longuefuye

Visite de la ferme pédagogique Villette en direct

Longuefuye La Cour de Villette Gennes-Longuefuye Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-07-14 16:30:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-20 2026-05-25 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-26

Léon le mouton vous ouvre les portes de sa Ferme Pédagogique Villette en Direct !

Éleveurs de moutons, Charlène et Julien vous ouvrent les portes de leur ferme le temps d’une visite pédagogique. Parcours en prairie, visite de la bergerie, la ferme dans tous ses sens la visite est accompagnée de jeux, quiz et activités ludiques et s’adapte en fonction de la météo.

CONTENU DE LA VISITE

– PARCOURS PÉDAGOGIQUE Partez en autonomie pour un circuit autour de la ferme qui vous permettra de découvrir nos pratiques et notre système d’élevage. Le circuit est rythmé par divers ateliers qui vous permettront de découvrir la richesse de notre paysage rural. Vous partez avec un kit d’explorateur et un carnet de bord pour profiter pleinement des activités en toute autonomie et à votre rythme. [ 1h à 1h30 en fonction de l’âge des enfants et de votre curiosité.]

– VISITE BERGERIE De retour à la ferme, vous devrez compléter une grille de mots croisés pour déchiffrer le code d’accès à la bergerie ! Ce temps de visite et d’échanges en bergerie s’adapte en fonction des saisons et des animaux présents dans la bergerie…. nous y parlerons des races de nos moutons, des mises bas, de l’alimentation du troupeau, et tout autres sujets au gré de vos questions ! [30-45 minutes]

– CHALET SENSORIEL Pour les plus petits, profitez du chalet en autonomie pour découvrir l’univers de la ferme à travers vos sens ! [15-30 minutes].

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INFOS PRATIQUES

– Prévoyez des bottes ou chaussures adaptées pour marcher dans les champs.

– Pour le confort et la sécurité de nos brebis, nos amis les chiens ne sont pas autorisés sur la ferme.

– Nous nous réservons le droit d’annuler ou de reporter une animation par manque de participants.

– Règlement sur place (chèque ou espèce)

Sur place toilettes sèches, point d’eau pour se laver les mains. .

Longuefuye La Cour de Villette Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 73 57 54 35 contact@villetteendirect.fr

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English :

Léon le mouton opens the doors of his educational farm Villette en Direct!

L’événement Visite de la ferme pédagogique Villette en direct Gennes-Longuefuye a été mis à jour le 2026-04-24 par SUD MAYENNE