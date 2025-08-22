Circuit des Carrières Haut-Bocage Allier

Circuit des Carrières

Circuit des Carrières Commune de Louroux-Hodement 03190 Haut-Bocage Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette randonnée vous mène à la découverte des anciennes carrières, plus communément appelé le Lagon Bleu. Le site est remarquable et offre des panoramas à couper le souffle.

+33 4 70 06 63 72

English :

This hike leads you to the discovery of the old quarries, more commonly known as the Blue Lagoon. The site is remarkable and offers breathtaking panoramas.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie zu den alten Steinbrüchen, die allgemein als die Blaue Lagune bekannt sind. Der Ort ist bemerkenswert und bietet atemberaubende Panoramen.

Italiano :

Questa escursione porta alla scoperta delle antiche cave, più comunemente conosciute come Laguna Blu. Il sito è notevole e offre panorami mozzafiato.

Español :

Esta caminata le lleva a descubrir las antiguas canteras, más conocidas como la Laguna Azul. El sitio es notable y ofrece panoramas impresionantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme