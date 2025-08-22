Circuit des caselles de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot

Circuit des caselles de Marcilhac

Circuit des caselles de Marcilhac 46160 Marcilhac-sur-Célé Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 6700.0 Tarif :

Il faut quitter la fraîcheur de la vallée et se rendre sur le causse pour découvrir l’espace naturel sensible des caselles de Marcilhac

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Leave the coolness of the valley and head for the causse to discover the Caselles de Marcilhac sensitive natural area

Deutsch :

Sie müssen die Kühle des Tals verlassen und sich auf die Causse begeben, um den sensiblen Naturraum der Caselles de Marcilhac zu entdecken

Italiano :

Lasciatevi alle spalle la frescura della valle e dirigetevi verso la causale per scoprire la riserva naturale di Caselles de Marcilhac

Español :

Deje atrás el frescor del valle y diríjase a la causse para descubrir el espacio natural sensible de las Caselles de Marcilhac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot