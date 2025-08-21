Monteils Marcilhac-sur-Célé Lot

Monteils

Monteils 46160 Marcilhac-sur-Célé Lot Occitanie

Durée : 210 Distance : 12700.0 Tarif :

Cette balade entre vallée et Causse offre de nombreux points de vue sur le Célé, ses falaises, sa végétation méditerranéenne, ses prairies et cultures de fond de vallée.

Exposées au soleil, les falaises et corniches du Causse donnent nais- sance à des milieux naturels riches de plantes méditerranéennes

English :

This walk between valley and Causse offers numerous views of the Célé, its cliffs, Mediterranean vegetation, meadows and crops in the valley floor.

Exposed to the sun, the cliffs and ledges of the Causse give rise to natural environments rich in Mediterranean plants

Deutsch :

Diese Wanderung zwischen Tal und Causse bietet zahlreiche Aussichtspunkte auf die Célé, ihre Klippen, ihre mediterrane Vegetation, ihre Wiesen und Kulturen im Talgrund.

Die der Sonne ausgesetzten Klippen und Felsvorsprünge des Causse lassen natürliche Lebensräume entstehen, die reich an mediterranen Pflanzen sind

Italiano :

Questa passeggiata tra la valle e la Causse offre numerosi scorci sul Célé, le sue scogliere, la vegetazione mediterranea, i prati e le coltivazioni del fondovalle.

Esposte al sole, le scogliere e le cenge della Causse danno vita ad ambienti naturali ricchi di piante mediterranee

Español :

Este paseo entre el valle y el Causse ofrece numerosas vistas del Célé, sus acantilados, la vegetación mediterránea, los prados y los cultivos del fondo del valle.

Expuestos al sol, los acantilados y salientes del Causse dan lugar a entornos naturales ricos en plantas mediterráneas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot