Circuit des coteaux de Rosemont Besançon Doubs
Circuit des coteaux de Rosemont Besançon Doubs vendredi 1 mai 2026.
Circuit des coteaux de Rosemont A pieds Difficulté moyenne
Circuit des coteaux de Rosemont 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4200.0 Tarif :
Difficulté moyenne pour un circuit nature 150 m de dénivelé pour découvrir un paysage rural, façonné par la culture des vignes et des vergers au cours des siècles.
Difficulté moyenne
English :
Average difficulty for a nature trail: 150 m of difference in altitude to discover a rural landscape, shaped by the cultivation of vines and orchards over the centuries.
Deutsch :
Mittlerer Schwierigkeitsgrad für einen Naturrundgang: 150 m Höhenunterschied, um eine ländliche Landschaft zu entdecken, die im Laufe der Jahrhunderte durch den Anbau von Weinreben und Obstgärten geformt wurde.
Italiano :
Difficoltà media per un percorso naturalistico: 150 m di salita per scoprire un paesaggio rurale, modellato dalla coltivazione della vite e dei frutteti nel corso dei secoli.
Español :
Dificultad media para un sendero natural: 150 m de ascenso para descubrir un paisaje rural, modelado por el cultivo de la vid y los huertos a lo largo de los siglos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data