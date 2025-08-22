Circuit des coteaux de Rosemont Besançon Doubs

Circuit des coteaux de Rosemont A pieds Difficulté moyenne

Circuit des coteaux de Rosemont 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4200.0 Tarif :

Difficulté moyenne pour un circuit nature 150 m de dénivelé pour découvrir un paysage rural, façonné par la culture des vignes et des vergers au cours des siècles.

Difficulté moyenne

English :

Average difficulty for a nature trail: 150 m of difference in altitude to discover a rural landscape, shaped by the cultivation of vines and orchards over the centuries.

Deutsch :

Mittlerer Schwierigkeitsgrad für einen Naturrundgang: 150 m Höhenunterschied, um eine ländliche Landschaft zu entdecken, die im Laufe der Jahrhunderte durch den Anbau von Weinreben und Obstgärten geformt wurde.

Italiano :

Difficoltà media per un percorso naturalistico: 150 m di salita per scoprire un paesaggio rurale, modellato dalla coltivazione della vite e dei frutteti nel corso dei secoli.

Español :

Dificultad media para un sendero natural: 150 m de ascenso para descubrir un paisaje rural, modelado por el cultivo de la vid y los huertos a lo largo de los siglos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data