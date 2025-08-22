Circuit des coteaux Parnac Lot

Circuit des coteaux

Circuit des coteaux 46140 Parnac Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Cet itinéraire au départ de la petite église romane de Cels rassemble de nombreux attraits propres à la Vallée du Lot

English :

This itinerary, which starts at the small Romanesque church of Cels, brings together many of the attractions of the Lot Valley

Deutsch :

Diese Route, die an der kleinen romanischen Kirche von Cels beginnt, vereint zahlreiche für das Lot-Tal typische Attraktionen

Italiano :

Questo itinerario, che parte dalla piccola chiesa romanica di Cels, riunisce una serie di attrattive tipiche della Valle del Lot

Español :

Este itinerario, que parte de la pequeña iglesia románica de Cels, reúne una serie de atractivos típicos del valle del Lot

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot