Circuit des coteaux Parnac Lot

Circuit des coteaux
Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :
Cet itinéraire au départ de la petite église romane de Cels rassemble de nombreux attraits propres à la Vallée du Lot
English :
This itinerary, which starts at the small Romanesque church of Cels, brings together many of the attractions of the Lot Valley
Deutsch :
Diese Route, die an der kleinen romanischen Kirche von Cels beginnt, vereint zahlreiche für das Lot-Tal typische Attraktionen
Italiano :
Questo itinerario, che parte dalla piccola chiesa romanica di Cels, riunisce una serie di attrattive tipiche della Valle del Lot
Español :
Este itinerario, que parte de la pequeña iglesia románica de Cels, reúne una serie de atractivos típicos del valle del Lot
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot