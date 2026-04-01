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Un après-midi de conte Parnac

Un après-midi de conte Parnac

Un après-midi de conte Parnac dimanche 19 avril 2026.

Adresse : 34 Place Henri Mercadier

Ville : 46140 Parnac

Département : Lot

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 8 8 Général

Parnac

Un après-midi de conte

34 Place Henri Mercadier Parnac Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Michel Galaret est un homme de notre terre Quercynoise qui réside à Cajarc

Michel Galaret est un homme de notre terre Quercynoise qui réside à Cajarc. Il partage sa sensibilitéet nous amène dans des histoires généreuses, riches de leurs diversité et de leur authenticité.

Après-midi organisée par La Gabare de Parnac.

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34 Place Henri Mercadier Parnac 46140 Lot Occitanie +33 6 40 07 34 54  jean-paul.cavalie@wanadoo.fr

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English :

Michel Galaret is a man from our Quercy region who lives in Cajarc

L’événement Un après-midi de conte Parnac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot

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