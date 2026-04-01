Un après-midi de conte Parnac
Un après-midi de conte Parnac dimanche 19 avril 2026.
Parnac
Un après-midi de conte
34 Place Henri Mercadier Parnac Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Michel Galaret est un homme de notre terre Quercynoise qui réside à Cajarc
Michel Galaret est un homme de notre terre Quercynoise qui réside à Cajarc. Il partage sa sensibilitéet nous amène dans des histoires généreuses, riches de leurs diversité et de leur authenticité.
Après-midi organisée par La Gabare de Parnac.
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34 Place Henri Mercadier Parnac 46140 Lot Occitanie +33 6 40 07 34 54 jean-paul.cavalie@wanadoo.fr
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English :
Michel Galaret is a man from our Quercy region who lives in Cajarc
L’événement Un après-midi de conte Parnac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot
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