Circuit des croix de Valencogne Valencogne Isère

Circuit des croix de Valencogne

Circuit des croix de Valencogne Place des Valtières 38730 Valencogne Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte des 9 croix sur les chemins de Compostelle.

English : Walking track the crosses of Valencogne.

Discover the 9 crosses on the road to Compostela.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise zu den 9 Kreuzen auf dem Jakobsweg.

Italiano :

Scoprite le 9 croci del percorso di pellegrinaggio a Santiago de Compostela.

Español :

Descubra las 9 cruces del Camino de Santiago.

