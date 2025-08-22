Circuit des croix de Valencogne Valencogne Isère
Circuit des croix de Valencogne Valencogne Isère vendredi 1 mai 2026.
Circuit des croix de Valencogne
Circuit des croix de Valencogne Place des Valtières 38730 Valencogne Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte des 9 croix sur les chemins de Compostelle.
http://www.tourisme-valsdudauphine.fr/ +33 4 74 88 25 92
English : Walking track the crosses of Valencogne.
Discover the 9 crosses on the road to Compostela.
Deutsch :
Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise zu den 9 Kreuzen auf dem Jakobsweg.
Italiano :
Scoprite le 9 croci del percorso di pellegrinaggio a Santiago de Compostela.
Español :
Descubra las 9 cruces del Camino de Santiago.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-13 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme