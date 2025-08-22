Circuit des églises au départ de Valencogne Valencogne Isère

Circuit des églises au départ de Valencogne

Circuit des églises au départ de Valencogne Parking de la salle des fêtes 38730 Valencogne Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit pédestre d’environ 18 km à la découverte de 4 églises Valencogne, Chassignieu, Chélieu et Virieu

http://www.valencogne.fr/ +33 4 74 88 25 92

English : Church tour from Valencogne

Pedestrian track to discover the four churches, Valencogne, Chassignieu, Chélieu and Virieu

Deutsch :

Rundgang von ca. 18 km zur Entdeckung von 4 Kirchen: Valencogne, Chassignieu, Chélieu und Virieu

Italiano :

Tour a piedi di circa 18 km alla scoperta di 4 chiese: Valencogne, Chassignieu, Chélieu e Virieu

Español :

Recorrido a pie de unos 18 km para descubrir 4 iglesias: Valencogne, Chassignieu, Chélieu y Virieu

