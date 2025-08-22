Circuit des églises au départ de Valencogne Valencogne Isère
Circuit des églises au départ de Valencogne Valencogne Isère vendredi 1 mai 2026.
Circuit des églises au départ de Valencogne
Circuit des églises au départ de Valencogne Parking de la salle des fêtes 38730 Valencogne Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Circuit pédestre d’environ 18 km à la découverte de 4 églises Valencogne, Chassignieu, Chélieu et Virieu
http://www.valencogne.fr/ +33 4 74 88 25 92
English : Church tour from Valencogne
Pedestrian track to discover the four churches, Valencogne, Chassignieu, Chélieu and Virieu
Deutsch :
Rundgang von ca. 18 km zur Entdeckung von 4 Kirchen: Valencogne, Chassignieu, Chélieu und Virieu
Italiano :
Tour a piedi di circa 18 km alla scoperta di 4 chiese: Valencogne, Chassignieu, Chélieu e Virieu
Español :
Recorrido a pie de unos 18 km para descubrir 4 iglesias: Valencogne, Chassignieu, Chélieu y Virieu
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme