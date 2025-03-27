Circuit des familles n°61 La Bazouge-des-Alleux Mayenne

Découvrez la campagne environnante de la Bazouge des Alleux et profitez d’une pause à l’espace de loisirs Yvon Boutruche au cœur des carrés potagers. Pique-nique, aire de jeux et toilettes sèches sont à votre disposition pour cette balade en familles ou entre amis.

http://www.coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60

English :

Discover the surrounding countryside of La Bazouge des Alleux and take a break at the Yvon Boutruche leisure area in the heart of the vegetable patches. A picnic area, playground and dry toilets are available for a stroll with family or friends.

Deutsch :

Entdecken Sie die umliegende Landschaft von La Bazouge des Alleux und genießen Sie eine Pause im Freizeitbereich Yvon Boutruche inmitten der Gemüsebeete. Picknick, Spielplatz und Trockentoiletten stehen Ihnen für diesen Ausflug mit der Familie oder mit Freunden zur Verfügung.

Italiano :

Scoprite la campagna circostante La Bazouge des Alleux e fate una pausa nell’area ricreativa di Yvon Boutruche, nel cuore degli orti. Per questa passeggiata in famiglia o con gli amici sono disponibili picnic, un’area giochi e servizi igienici a secco.

Español :

Descubra los alrededores de La Bazouge des Alleux y haga una pausa en la zona de ocio Yvon Boutruche, en el corazón de las huertas. Picnic, zona de juegos y aseos secos a su disposición para este paseo en familia o con amigos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-27 par eSPRIT Pays de la Loire