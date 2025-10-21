Spectacle L’Iliade Jardin de la mairie La Bazouge-des-Alleux

Spectacle L’Iliade

Jardin de la mairie 2 Rue Michel Chaudet La Bazouge-des-Alleux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 21:20:00

Date(s) :

2026-05-22

Théâtre de rue: Homère comme vous ne l’avez jamais vu !

Armée d’épées en plastique, de couronnes en papier et de litres de faux sang, la Cie Bravache revisite la légendaire guerre de Troie avec un humour décalé et une énergie débordante.

En seulement 40 minutes chrono (enfin… si tout se passe bien !), le public revit les grandes heures de l’Iliade…

L’ingéniosité d’Ulysse, la fureur d’Achille, la jalousie des dieux de l’Olympe, et bien sûr le célèbre cheval de Troie Improvisations, dérapages contrôlés et clins d’oeil modernes rendent cette fresque antique aussi limpide qu’hilarante.

Tout public, gratuit, sur réservation.

Organisé par le Pôle Culturel des Coëvrons. .

Jardin de la mairie 2 Rue Michel Chaudet La Bazouge-des-Alleux 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

English :

Street theater: Homer as you’ve never seen him before!

German :

Straßentheater: Homer, wie Sie ihn noch nie gesehen haben!

Italiano :

Teatro di strada: Homer come non l’avete mai visto prima!

Espanol :

Teatro de calle: ¡Homero como nunca lo has visto!

L’événement Spectacle L’Iliade La Bazouge-des-Alleux a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons