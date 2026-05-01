Visite guidée de l’église St Julien La Bazouge-des-Alleux La Bazouge-des-Alleux
Visite guidée de l’église St Julien La Bazouge-des-Alleux La Bazouge-des-Alleux vendredi 22 mai 2026.
La Bazouge-des-Alleux
Visite guidée de l’église St Julien
La Bazouge-des-Alleux Jardin de la mairie La Bazouge-des-Alleux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Plongez dans l’histoire et laissez-vous séduire par le charme du patrimoine local !
En prélude à la représentation de L’Iliade par la compagnie Bravache, qui se tiendra dans le jardin de la mairie, nous vous invitons à découvrir l’église Saint-Julien lors d’une visite guidée à partir de 19h. Véritable petit trésor du patrimoine local, cet édifice conserve de précieux vestiges de l’époque romane.
N’hésitez pas à venir explorer cette charmante commune et son riche héritage, le tout dans une ambiance conviviale et agréable !
Organisée par la Saison Culturelle des Coëvrons. .
La Bazouge-des-Alleux Jardin de la mairie La Bazouge-des-Alleux 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr
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English :
Immerse yourself in history and let yourself be seduced by the charm of the local heritage!
L’événement Visite guidée de l’église St Julien La Bazouge-des-Alleux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons