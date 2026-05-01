Visite guidée de l’église St Julien La Bazouge-des-Alleux La Bazouge-des-Alleux

La Bazouge-des-Alleux

Visite guidée de l’église St Julien

La Bazouge-des-Alleux Jardin de la mairie La Bazouge-des-Alleux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Plongez dans l’histoire et laissez-vous séduire par le charme du patrimoine local !

En prélude à la représentation de L’Iliade par la compagnie Bravache, qui se tiendra dans le jardin de la mairie, nous vous invitons à découvrir l’église Saint-Julien lors d’une visite guidée à partir de 19h. Véritable petit trésor du patrimoine local, cet édifice conserve de précieux vestiges de l’époque romane.

N’hésitez pas à venir explorer cette charmante commune et son riche héritage, le tout dans une ambiance conviviale et agréable !

Organisée par la Saison Culturelle des Coëvrons. .

La Bazouge-des-Alleux Jardin de la mairie La Bazouge-des-Alleux 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

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English :

Immerse yourself in history and let yourself be seduced by the charm of the local heritage!

L’événement Visite guidée de l’église St Julien La Bazouge-des-Alleux a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons