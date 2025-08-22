Circuit des fonds de la Braunhie Cœur de Causse Lot
Circuit des fonds de la Braunhie Cœur de Causse Lot vendredi 1 mai 2026.
Circuit des fonds de la Braunhie
Circuit des fonds de la Braunhie Fontanes du Causse 46240 Cœur de Causse Lot Occitanie
Durée : 90 Distance : 5500.0 Tarif :
Les éléments les plus fascinants de la Braunhie réunis en une seule balade murets bâtis en pierre sèche, lacs de Saint-Namphaise, lapiès…
La légende raconte qu’il y a environ 1200 ans, un chevalier de l’armée de Charlemagne nommé Namphaise choisit de finir sa vie en Quercy
English :
The most fascinating features of the Braunhie region in a single walk: dry-stone walls, Saint-Namphaise lakes, lapiès…
Legend has it that some 1200 years ago, a knight in Charlemagne?s army named Namphaise chose to end his life in Quercy
Deutsch :
Die faszinierendsten Elemente der Braunhie vereint in einer einzigen Wanderung: aus Trockenstein gebaute Mauern, Seen von Saint-Namphaise, Lapiès…
Der Legende nach entschied sich vor etwa 1200 Jahren ein Ritter aus der Armee Karls des Großen namens Namphaise dafür, sein Leben im Quercy zu beenden
Italiano :
Le caratteristiche più affascinanti della regione del Braunhie in un’unica passeggiata: muretti a secco, laghi di Saint-Namphaise, lapiès…
La leggenda narra che circa 1200 anni fa un cavaliere dell’esercito di Carlo Magno di nome Namphaise scelse di porre fine alla sua vita nel Quercy
Español :
Los elementos más fascinantes de la región de Braunhie en un solo paseo: muros bajos de piedra seca, lagos de Saint-Namphaise, lapiès…
Cuenta la leyenda que, hace unos 1200 años, un caballero del ejército de Carlomagno llamado Namphaise decidió poner fin a su vida en Quercy
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot