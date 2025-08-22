Circuit des fonds de la Braunhie Cœur de Causse Lot

Circuit des fonds de la Braunhie

Fontanes du Causse 46240 Cœur de Causse Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 5500.0 Tarif :

Les éléments les plus fascinants de la Braunhie réunis en une seule balade murets bâtis en pierre sèche, lacs de Saint-Namphaise, lapiès…

La légende raconte qu’il y a environ 1200 ans, un chevalier de l’armée de Charlemagne nommé Namphaise choisit de finir sa vie en Quercy

 

English :

The most fascinating features of the Braunhie region in a single walk: dry-stone walls, Saint-Namphaise lakes, lapiès…

Legend has it that some 1200 years ago, a knight in Charlemagne?s army named Namphaise chose to end his life in Quercy

Deutsch :

Die faszinierendsten Elemente der Braunhie vereint in einer einzigen Wanderung: aus Trockenstein gebaute Mauern, Seen von Saint-Namphaise, Lapiès…

Der Legende nach entschied sich vor etwa 1200 Jahren ein Ritter aus der Armee Karls des Großen namens Namphaise dafür, sein Leben im Quercy zu beenden

Italiano :

Le caratteristiche più affascinanti della regione del Braunhie in un’unica passeggiata: muretti a secco, laghi di Saint-Namphaise, lapiès…

La leggenda narra che circa 1200 anni fa un cavaliere dell’esercito di Carlo Magno di nome Namphaise scelse di porre fine alla sua vita nel Quercy

Español :

Los elementos más fascinantes de la región de Braunhie en un solo paseo: muros bajos de piedra seca, lagos de Saint-Namphaise, lapiès…

Cuenta la leyenda que, hace unos 1200 años, un caballero del ejército de Carlomagno llamado Namphaise decidió poner fin a su vida en Quercy

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot