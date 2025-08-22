Circuit des fonds de la Braunhie Cœur de Causse Lot

Circuit des fonds de la Braunhie

Circuit des fonds de la Braunhie Fontanes du Causse 46240 Cœur de Causse Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 5500.0 Tarif :

Les éléments les plus fascinants de la Braunhie réunis en une seule balade murets bâtis en pierre sèche, lacs de Saint-Namphaise, lapiès…

La légende raconte qu’il y a environ 1200 ans, un chevalier de l’armée de Charlemagne nommé Namphaise choisit de finir sa vie en Quercy

English :

The most fascinating features of the Braunhie region in a single walk: dry-stone walls, Saint-Namphaise lakes, lapiès…

Legend has it that some 1200 years ago, a knight in Charlemagne?s army named Namphaise chose to end his life in Quercy

Deutsch :

Die faszinierendsten Elemente der Braunhie vereint in einer einzigen Wanderung: aus Trockenstein gebaute Mauern, Seen von Saint-Namphaise, Lapiès…

Der Legende nach entschied sich vor etwa 1200 Jahren ein Ritter aus der Armee Karls des Großen namens Namphaise dafür, sein Leben im Quercy zu beenden

Italiano :

Le caratteristiche più affascinanti della regione del Braunhie in un’unica passeggiata: muretti a secco, laghi di Saint-Namphaise, lapiès…

La leggenda narra che circa 1200 anni fa un cavaliere dell’esercito di Carlo Magno di nome Namphaise scelse di porre fine alla sua vita nel Quercy

Español :

Los elementos más fascinantes de la región de Braunhie en un solo paseo: muros bajos de piedra seca, lagos de Saint-Namphaise, lapiès…

Cuenta la leyenda que, hace unos 1200 años, un caballero del ejército de Carlomagno llamado Namphaise decidió poner fin a su vida en Quercy

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot