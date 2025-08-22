Entre Causse et Bouriane Cœur de Causse Lot

Entre Causse et Bouriane

Entre Causse et Bouriane Beaumat 46240 Cœur de Causse Lot Occitanie

Durée : 195 Distance : 12600.0 Tarif :

A cheval sur le Quercy et la Bouriane, ce circuit est doté d’un patrimoine architectural intéressant en particulier dans les bourgs de Beaumat et Frayssinet

English :

Straddling the Quercy and Bouriane regions, this circuit boasts an interesting architectural heritage, particularly in the villages of Beaumat and Frayssinet

Deutsch :

Diese Strecke liegt zwischen Quercy und Bouriane und verfügt über ein interessantes architektonisches Erbe, insbesondere in den Dörfern Beaumat und Frayssinet

Italiano :

A cavallo tra le regioni del Quercy e della Bouriane, questo itinerario vanta un interessante patrimonio architettonico, in particolare nelle città mercato di Beaumat e Frayssinet

Español :

A caballo entre las regiones de Quercy y Bouriane, esta ruta cuenta con un interesante patrimonio arquitectónico, sobre todo en las ciudades mercado de Beaumat y Frayssinet

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot