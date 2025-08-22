Circuit des hameaux typiques Matour Saône-et-Loire

Circuit des hameaux typiques En VTT assistance électrique Difficile

Circuit des hameaux typiques Parking de la piscine 71520 Matour Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18000.0 Tarif :

Matour se situe au centre d’une vallée verdoyante entourée de collines boisées qui marquent la ligne de partage des eaux entre la Saône et la Loire.

English :

Matour lies at the center of a green valley surrounded by wooded hills that mark the watershed between the Saône and Loire rivers.

Deutsch :

Matour liegt im Zentrum eines grünen Tals, das von bewaldeten Hügeln umgeben ist, die die Wasserscheide zwischen den Flüssen Saône und Loire markieren.

Italiano :

Matour si trova al centro di una verde valle circondata da colline boscose che segnano lo spartiacque tra i fiumi Saona e Loira.

Español :

Matour se encuentra en el centro de un valle verde rodeado de colinas boscosas que marcan la divisoria de aguas entre los ríos Saona y Loira.

