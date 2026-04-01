Matour

Soirée d’échanges Être parent, ça s’apprend !

Maison des Associations Micro crèche Matour Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-28 21:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Entre autorité et bienveillance, prendre soin du lien avec son enfant, cadre et règles éducatifs…autant de thématiques qui vous sont proposés lors de cette soirée d’échange avec Sarah Dautriche. Ouvert à toutes et tous. .

Maison des Associations Micro crèche Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr

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English : Soirée d’échanges Être parent, ça s’apprend !

L’événement Soirée d’échanges Être parent, ça s’apprend ! Matour a été mis à jour le 2026-04-23 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III