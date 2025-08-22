Circuit des loges 16 km Mornant Rhône
Circuit des loges 16 km Mornant Rhône vendredi 1 mai 2026.
Circuit des loges 16 km
Circuit des loges 16 km Boulevard du Pilat 69440 Mornant Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
3 circuits au départ de l’Office de Tourisme offrent de belles surprises, alternant jolis points de vues et curiosités patrimoniales. Paysages de haies bocagères et de prairies ponctuées de loges, puits, croix, rappellent l’activité agricoles d’autrefois.
+33 4 82 90 10 85
English :
3 circuits departing from the Tourist Office offer a wealth of surprises, alternating beautiful views and heritage sights. Landscapes of hedgerows and meadows dotted with lodges, wells and crosses are reminders of the agricultural activity of yesteryear.
Deutsch :
3 Rundwege, die am Office de Tourisme beginnen, bieten schöne Überraschungen und wechseln sich mit schönen Aussichtspunkten und kulturellen Sehenswürdigkeiten ab. Hecken- und Wiesenlandschaften, die von Häusern, Brunnen und Kreuzen unterbrochen werden, erinnern an die früheren landwirtschaftlichen Aktivitäten.
Italiano :
dall’Ufficio del Turismo partono 3 itinerari che offrono una serie di sorprese, alternando panorami suggestivi e attrazioni del patrimonio. Paesaggi di siepi e prati punteggiati da baite, pozzi e croci ricordano l’attività agricola di un tempo.
Español :
hay 3 rutas que parten de la Oficina de Turismo y que ofrecen un sinfín de sorpresas, alternando bonitas vistas y atracciones patrimoniales. Paisajes de setos y prados salpicados de cabañas, pozos y cruces recuerdan la actividad agrícola de antaño.
