Circuit des plaques historiques de Dourdan Dourdan Essonne

Découvrez l’histoire des monuments emblématiques de Dourdan à travers un circuit de 13 plaques historiques.
http://www.dourdan-tourisme.fr/ +33 1 64 59 86 97
English : Trail of the historical plaques of Dourdan
Discover the whole story of Dourdan and its monuments through a trail of 13 historical wall plaques.
Deutsch :
Entdecken Sie die Geschichte der symbolträchtigen Bauwerke von Dourdan auf einem Rundgang mit 13 historischen Tafeln.
Italiano :
Scoprite la storia dei monumenti emblematici di Dourdan attraverso un circuito di 13 targhe storiche.
Español :
Descubra la historia de los monumentos emblemáticos de Dourdan a través de un circuito de 13 placas históricas.
