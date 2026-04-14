Représentation musicale baroque par l’atelier lyrique du Conservatoire, Musée du Château de Dourdan, Dourdan

Représentation musicale baroque par l’atelier lyrique du Conservatoire Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Château de Dourdan Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Airs d’opéra baroque par l’atelier lyrique du Conservatoire à rayonnement communal de Dourdan

Musée du Château de Dourdan Place du General de Gaulle, 91410 Dourdan, France Dourdan 91410 Essonne Île-de-France +33164596683 https://www.dourdan.fr/a-voir-a-vivre/lechateauetsonmusee La maison-musée, héritière de l’œuvre de Joseph Guyot, est installée à l’intérieur de l’enceinte philippienne. L’ancienne demeure conserve une grande partie des décors néogothiques et éclectiques, rassemblant les premières collections constituées par Joseph Guyot : numismatique, archéologie, moulages de sceaux, copies de statues, archives, photographies ou peintures constituent alors le socle du musée. Le site abrite des collections de qualité, exposées de façon chronologique et thématique, témoignages du patrimoine de Dourdan : céramiques, verrerie, objets métalliques antiques, tableaux, reliquaires, mobiliers, dessins, estampes, aquarelles…

Le Musée du Château présente un parcours de visite modernisé par divers dispositifs de médiations culturelles à destination de tout public : panneaux d’interprétation et audioguide multi-langues, maquettes tactiles, film 3D, tablettes numériques…

Airs de l’opéra baroque « Didon et Enée », composé par Henry Purcell (XVIIe siècle), par l’atelier lyrique du Conservatoire à rayonnement communal de Dourdan

© Ville de Dourdan