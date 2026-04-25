INK & BEER 4ème Edition Musée du Château de Dourdan Dourdan 16 et 17 mai Entrée Gratuite / Prestations payantes

Weekend évènement alliant culture moderne et patrimoine, entre tatouages et piercings, bières artisanales, scène musicale, danse et espace détente au cœur d’un Monument historique !

Le festival INK&BEER revient pour une 4ème édition !

Cette année encore, rendez-vous exceptionnel lors de ce weekend alliant culture moderne et patrimoine :

Retrouvez l’esprit INK&BEER entre tatouages et piercings, bières artisanales, scène musicale et espace détente au cœur d’un Monument historique !

La Maison-musée néogothique, dans l’enceinte de la forteresse, accueillera tatoueurs et perceurs de renom, tel UNDERGROUND INK, HARLEY ou TOXIC JUNGLE, lesquels exprimeront leurs styles teintés de réalisme, neo-trad, nature, gothic, lettering, fine lines… pour une expérience insolite : performer dans un lieu chargé d’histoire.

SURPRISE ! L’artiste et créatrice de contenu AYAMI MICHELLE (plus de 220.000 abonnés !) intègre cette édition avec ses sculptures de ballons et vous invite à des ateliers tout public, pour une atmosphère geek, kawaii et pleine de couleurs : immersion garantie dans le Musée !

La cour du château sera investie par KOMUNITY et LE SMILE, proposant la dégustation de bières et de cocktails, complétés d’un stand de restauration rapide et d’un foodtruck crêperie par YAYA. Les lieux seront animés par la médiathèque LE GRIMOIRE avec un coin lecture lié à la thématique de l’événement. Également, VOX POPULI installera des activités retro gaming, et YUN ET SHORI un stand dédié aux accessoires pour animaux.

En prime, DOURDAN TOURISME proposera des visites inédites pour découvrir l’histoire croisée de la bière et du tatouage en parcourant la ville… conclu par un apéritif chaleureux au stand Brasserie dans la cour du Château !

NOUVEAUTÉ ! INK&BEER est partenaire de la compétition internationale de breakdance WORLD POWERMOVES SERIES !

Le Musée du Château accueille une exposition photographique mettant en lumière, l’énergie, l’exigence et la créativité portées par le WPS. Tout au long du week-end au CENTRE CULTUREL de Dourdan, en battle solo ou par équipes, adultes et enfants performers tenteront de passer les qualifications jusqu’au titre convoité !

AFTERPARTY – DJ SET – COUR DU CHÂTEAU – Samedi 16 mai de 20h30 à 23h

Un objectif : « Faire dialoguer le patrimoine, la création artistique et la culture urbaine »

ENTRÉE GRATUITE

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VOTRE SÉANCE DE TATOUAGE/PIERCING

@ink_and_beer / [inkandbeerfestival@gmail.com](mailto:inkandbeerfestival@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-16T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T18:00:00.000+02:00

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inkandbeerfestival@gmail.com museeduchateau@dourdan.fr

Musée du Château de Dourdan Place du Général de Gaulle – 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne



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