Circuit des Prugnes Vallon-en-Sully Allier

Circuit des Prugnes Vallon-en-Sully

Du Canal de Berry aux perspectives paysagères offertes aux randonneurs sur la vallée du Cher depuis le Château des Prugnes; les découvertes naturelles et historiques le long de ce sentier sont multiples.

English :

From the Canal de Berry to the landscape perspectives offered to hikers on the Cher valley from the Château des Prugnes; the natural and historical discoveries along this trail are numerous.

Deutsch :

Vom Canal de Berry bis zu den landschaftlichen Perspektiven, die sich dem Wanderer vom Château des Prugnes aus über das Cher-Tal bieten, gibt es entlang dieses Weges zahlreiche natürliche und historische Entdeckungen zu machen.

Italiano :

Dal Canal de Berry alle vedute paesaggistiche offerte agli escursionisti sulla valle dello Cher dal Château des Prugnes, sono molte le scoperte naturali e storiche che si possono fare lungo questo percorso.

Español :

Desde el Canal de Berry hasta las vistas paisajísticas que se ofrecen a los excursionistas sobre el valle del Cher desde el Castillo de Prugnes; son muchos los descubrimientos naturales e históricos que se realizan a lo largo de este camino.

