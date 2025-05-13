Circuit des rues Lavardin Sarthe

Circuit des rues Lavardin Sarthe vendredi 1 août 2025.

Circuit des rues

Circuit des rues 72240 Lavardin Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 9300.0 Tarif :

La commune de Lavardin vous offre au cours de son circuit, un point de vue sur la campagne environnante et sur le château. Ce dernier est bâti sur le terrain où se trouvaient les communs d’un château antérieur du XVIIème siècle.

http://www.destinationcoco.com/

English :

The Lavardin circuit offers views of the surrounding countryside and the château. The latter was built on the site of the outbuildings of an earlier 17th-century château.

Deutsch :

Die Gemeinde Lavardin bietet Ihnen auf ihrem Rundweg einen Ausblick auf die umliegende Landschaft und das Schloss. Das Schloss wurde auf dem Gelände errichtet, auf dem sich die Wirtschaftsgebäude eines früheren Schlosses aus dem 17.

Italiano :

Il villaggio di Lavardin offre una vista panoramica sulla campagna circostante e sul castello. Quest’ultimo è stato costruito sul sito degli annessi di un precedente castello del XVII secolo.

Español :

El pueblo de Lavardin ofrece una vista panorámica de la campiña circundante y del castillo. Este último se construyó sobre las dependencias de un castillo anterior del siglo XVII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par eSPRIT Pays de la Loire