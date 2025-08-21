De Lavardin à Sasnières par les troglos Lavardin Loir-et-Cher

De Lavardin à Sasnières par les troglos En VTC

Itinéraire 27 En roue libre en Vallée du Loir …

Une boucle cyclo à l’ambiance champêtre qui vous emmène de Lavardin, l’unique Plus Beaux Villages de France de Loir-et-Cher, au Jardin Remarquable du Plessis Sasnières.

English :

Freewheeling in the Loir Valley…

A cycling loop in a rural atmosphere that takes you from Lavardin, the only Most Beautiful Village in France in Loir-et-Cher, to the Remarkable Garden of Plessis Sasnières.

Deutsch :

En roue libre en Vallée du Loir (Im Tal der Loir)…

Eine Radtour mit ländlicher Atmosphäre, die Sie von Lavardin, dem einzigen Schönsten Dorf Frankreichs im Departement Loir-et-Cher, zum bemerkenswerten Garten Plessis Sasnières führt.

Italiano :

A ruota libera nella Valle del Loir…

Un percorso ciclistico in un’atmosfera rurale che vi porterà da Lavardin, l’unico Villaggio più bello di Francia nel Loir-et-Cher, fino al notevole giardino di Plessis Sasnières.

Español :

La libertad de movimientos en el Valle del Loir…

Un bucle ciclista en un ambiente rural que le llevará desde Lavardin, el único Pueblo más bello de Francia en Loir-et-Cher, hasta el notable jardín de Plessis Sasnières.

