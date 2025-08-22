Sentier panoramique Lavardin Loir-et-Cher

Sentier panoramique A pieds

Sentier panoramique 41800 Lavardin Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 45 Distance : 2500.0 Tarif :

Profitez de la vue lors de votre passage sur la rotte aux biques , ce chemin aux chèvres qui passe devant des caves à vin et des caves demeurantes , aménagées dans le coteau, et qui fait face aux ruines du château et savourez le paysage exceptionnel de ce sentier panoramique.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

Take advantage of the view as you pass the rotte aux biques , the goat path which passes in front of wine cellars and caves demeurantes , built into the hillside and facing the ruins of the castle, and enjoy the exceptional scenery of this panoramic path.

Deutsch :

Genießen Sie die Aussicht, wenn Sie auf der rotte aux biques , diesem Ziegenpfad, der an Weinkellern und caves demeurantes , die am Hang angelegt wurden, vorbeiführt und gegenüber der Burgruine verläuft, und genießen Sie die außergewöhnliche Landschaft auf diesem Panoramaweg.

Italiano :

Godetevi la vista passando per la rotte aux biques , il sentiero delle capre che passa accanto alle cantine e alle caves demeurantes , costruite sul fianco della collina, e che si affaccia sulle rovine del castello, e assaporate il paesaggio eccezionale di questo sentiero panoramico.

Español :

Disfrute de la vista al pasar por la rotte aux biques , el camino de cabras que pasa por las bodegas y las caves demeurantes , construidas en la ladera, y que da a las ruinas del castillo, y saboree el excepcional paisaje de este camino panorámico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par SIT Centre-Val de Loire