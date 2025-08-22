Circuit des vignes Lucey Meurthe-et-Moselle

Circuit des Vignes Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit des Vignes Rue des Lesières 54200 Lucey Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 5000.0

Le circuit des vignes est une balade idéale pour profiter de la vue qu’offre le vignoble toulois !

Vous pourrez (re)découvrir le charme de la commune de Lucey, ainsi que le jardin d’eau des Roises.

Départ Parking près du terrain de sport, Lucey

Difficulté facile

Balisage anneau rouge

Durée Environ 1h30

Tracé de randonnée téléchargeable en ligne sur le site des Sentiers de la Linotte.

Facile

https://www.sentiers-de-la-linotte.com/

English :

The vineyard circuit is an ideal way to enjoy the views of the Toulon vineyards!

You can (re)discover the charm of the village of Lucey, as well as the Roises water garden.

Start: Car park near the sports field, Lucey

Difficulty: easy

Marking: red ring

Duration: approx. 1h30

Hike route downloadable from the Sentiers de la Linotte website.

Deutsch :

Der Rundweg durch die Weinberge ist ein idealer Spaziergang, um die Aussicht zu genießen, die die Weinberge von Toulois bieten!

Sie können den Charme der Gemeinde Lucey (wieder) entdecken, ebenso wie den Wassergarten von Les Roises.

Start: Parkplatz in der Nähe des Sportplatzes, Lucey

Schwierigkeitsgrad: leicht

Markierung: roter Ring

Dauer: Ca. 1,5 Stunden

Wanderstrecke kann online auf der Website der Sentiers de la Linotte heruntergeladen werden.

Italiano :

Il circuito dei vigneti è un modo ideale per godere della vista sui vigneti di Tolone!

Potrete (ri)scoprire il fascino del villaggio di Lucey e il giardino acquatico di Roises.

Partenza: parcheggio vicino al campo sportivo, Lucey

Difficoltà: facile

Segnalazione: anello rosso

Durata: circa 1h30

Il percorso può essere scaricato dal sito web dei Sentiers de la Linotte.

Español :

El circuito de los viñedos es ideal para disfrutar de las vistas de los viñedos de Tolón

Podrá (re)descubrir el encanto del pueblo de Lucey, así como el jardín acuático de Roises.

Salida: Aparcamiento cerca del campo de deportes, Lucey

Dificultad: fácil

Señalización: anillo rojo

Duración: 1h30 aproximadamente

El itinerario puede descargarse de la página web de Sentiers de la Linotte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Système d’information touristique Lorrain