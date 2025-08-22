Circuit des vignes Lucey Meurthe-et-Moselle
Circuit des vignes Lucey Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Vignes Adultes A pieds Facile
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit des Vignes Rue des Lesières 54200 Lucey Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : Distance : 5000.0 Tarif :
Le circuit des vignes est une balade idéale pour profiter de la vue qu’offre le vignoble toulois !
Vous pourrez (re)découvrir le charme de la commune de Lucey, ainsi que le jardin d’eau des Roises.
Départ Parking près du terrain de sport, Lucey
Difficulté facile
Balisage anneau rouge
Durée Environ 1h30
Tracé de randonnée téléchargeable en ligne sur le site des Sentiers de la Linotte.
https://www.sentiers-de-la-linotte.com/
English :
The vineyard circuit is an ideal way to enjoy the views of the Toulon vineyards!
You can (re)discover the charm of the village of Lucey, as well as the Roises water garden.
Start: Car park near the sports field, Lucey
Difficulty: easy
Marking: red ring
Duration: approx. 1h30
Hike route downloadable from the Sentiers de la Linotte website.
Deutsch :
Der Rundweg durch die Weinberge ist ein idealer Spaziergang, um die Aussicht zu genießen, die die Weinberge von Toulois bieten!
Sie können den Charme der Gemeinde Lucey (wieder) entdecken, ebenso wie den Wassergarten von Les Roises.
Start: Parkplatz in der Nähe des Sportplatzes, Lucey
Schwierigkeitsgrad: leicht
Markierung: roter Ring
Dauer: Ca. 1,5 Stunden
Wanderstrecke kann online auf der Website der Sentiers de la Linotte heruntergeladen werden.
Italiano :
Il circuito dei vigneti è un modo ideale per godere della vista sui vigneti di Tolone!
Potrete (ri)scoprire il fascino del villaggio di Lucey e il giardino acquatico di Roises.
Partenza: parcheggio vicino al campo sportivo, Lucey
Difficoltà: facile
Segnalazione: anello rosso
Durata: circa 1h30
Il percorso può essere scaricato dal sito web dei Sentiers de la Linotte.
Español :
El circuito de los viñedos es ideal para disfrutar de las vistas de los viñedos de Tolón
Podrá (re)descubrir el encanto del pueblo de Lucey, así como el jardín acuático de Roises.
Salida: Aparcamiento cerca del campo de deportes, Lucey
Dificultad: fácil
Señalización: anillo rojo
Duración: 1h30 aproximadamente
El itinerario puede descargarse de la página web de Sentiers de la Linotte.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Système d’information touristique Lorrain