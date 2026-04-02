Circuit Dompierre sur Besbre Saint Pourçain sur Besbre-Vaumas Dompierre-sur-Besbre Allier

Circuit Dompierre sur Besbre Saint Pourçain sur Besbre-Vaumas

Circuit Dompierre sur Besbre Saint Pourçain sur Besbre-Vaumas 145 Grande Rue 03290 Dompierre-sur-Besbre Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Louez et partez en vélo électrique au départ de l’office de tourisme de Dompierre sur Besbre. Sur le trajet, faites une halte au château de Thoury et au château de Beauvoir pour visiter les jardins.

https://www.tourisme.label-destination.com/ +33 4 70 34 61 31

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English :

Rent an electric bike and set off from the Dompierre sur Besbre tourist office. On the way, stop off at Château de Thoury and Château de Beauvoir to visit the gardens.

Deutsch :

Leihen Sie sich ein Elektrofahrrad aus und fahren Sie damit vom Tourismusbüro in Dompierre sur Besbre aus los. Legen Sie auf der Fahrt einen Zwischenstopp am Schloss Thoury und am Schloss Beauvoir ein, um die Gärten zu besichtigen.

Italiano :

Noleggiate una bicicletta elettrica e partite dall’ufficio turistico di Dompierre sur Besbre. Lungo il percorso, fermatevi a Château de Thoury e a Château de Beauvoir per visitare i giardini.

Español :

Alquile una bicicleta eléctrica y salga de la oficina de turismo de Dompierre sur Besbre. Por el camino, haz una parada en el castillo de Thoury y en el castillo de Beauvoir para visitar sus jardines.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-10 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme