Balade des sept châteaux Dompierre-sur-Besbre Allier

Balade des sept châteaux 145 Grande Rue 03290 Dompierre-sur-Besbre Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Ce circuit forme une boucle de 67 kilomètres permettant de découvrir dans une ambiance paisible et bucolique un patrimoine bâti autour de 7 châteaux.
Ce circuit est accessible aux cyclistes (VTT/VTC) ainsi qu’aux randonneurs pédestres.
https://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/442422/ +33 4 70 34 61 31
English : Walk of the seven castles
This circuit forms a loop of 67 kilometers allowing to discover in a peaceful and bucolic atmosphere a heritage built around 7 castles.
Deutsch :
Dieser Rundweg ist 67 km lang und bietet die Möglichkeit, in einer friedlichen und bukolischen Atmosphäre ein um 7 Schlösser herum gebautes Kulturerbe zu entdecken.
Die Strecke ist für Radfahrer (Mountainbike/VTC) und Wanderer geeignet.
Italiano :
Questo circuito forma un anello di 67 chilometri che permette di scoprire un patrimonio costruito intorno a 7 castelli in un’atmosfera tranquilla e bucolica.
Questo circuito è accessibile sia ai ciclisti (mountain bike) che agli escursionisti.
Español :
Este circuito forma un bucle de 67 kilómetros que permite descubrir un patrimonio construido en torno a 7 castillos en un ambiente tranquilo y bucólico.
Este circuito es accesible tanto para los ciclistas (bicicletas de montaña) como para los excursionistas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme