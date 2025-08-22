Balade des sept châteaux Dompierre-sur-Besbre Allier

Balade des sept châteaux

Balade des sept châteaux 145 Grande Rue 03290 Dompierre-sur-Besbre Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit forme une boucle de 67 kilomètres permettant de découvrir dans une ambiance paisible et bucolique un patrimoine bâti autour de 7 châteaux.

Ce circuit est accessible aux cyclistes (VTT/VTC) ainsi qu’aux randonneurs pédestres.

https://ignrando.fr/fr/parcours/fiche/details/id/442422/ +33 4 70 34 61 31

English : Walk of the seven castles

This circuit forms a loop of 67 kilometers allowing to discover in a peaceful and bucolic atmosphere a heritage built around 7 castles.

Deutsch :

Dieser Rundweg ist 67 km lang und bietet die Möglichkeit, in einer friedlichen und bukolischen Atmosphäre ein um 7 Schlösser herum gebautes Kulturerbe zu entdecken.

Die Strecke ist für Radfahrer (Mountainbike/VTC) und Wanderer geeignet.

Italiano :

Questo circuito forma un anello di 67 chilometri che permette di scoprire un patrimonio costruito intorno a 7 castelli in un’atmosfera tranquilla e bucolica.

Questo circuito è accessibile sia ai ciclisti (mountain bike) che agli escursionisti.

Español :

Este circuito forma un bucle de 67 kilómetros que permite descubrir un patrimonio construido en torno a 7 castillos en un ambiente tranquilo y bucólico.

Este circuito es accesible tanto para los ciclistas (bicicletas de montaña) como para los excursionistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme