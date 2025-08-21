Du val de Besbre au val de Loire variante par le Puy St-Ambroise Dompierre-sur-Besbre Allier

Du val de Besbre au val de Loire variante par le Puy St-Ambroise

Du val de Besbre au val de Loire variante par le Puy St-Ambroise Chemin des Percières 03290 Dompierre-sur-Besbre Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance :

Cette variante de 80 kilomètres pour 520 mètres de dénivelé vous conduira de la rivière Besbre au fleuve Loire dans une ambiance particulièrement champêtre.

English :

This 80-kilometre, 520-metre ascent takes you from the Besbre to the Loire in a particularly rural setting.

Deutsch :

Diese 80 Kilometer lange Variante mit 520 Höhenmetern führt Sie vom Fluss Besbre zum Fluss Loire in einer besonders ländlichen Atmosphäre.

Italiano :

Questa salita di 80 chilometri e 520 metri vi porterà dal fiume Besbre al fiume Loira in un ambiente particolarmente rurale.

Español :

Esta ascensión de 80 kilómetros y 520 metros le llevará del río Besbre al río Loira en un entorno particularmente rural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme