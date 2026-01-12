Rassemblement Youngtimers Rue du Champ de Foire Dompierre-sur-Besbre
Rassemblement Youngtimers Rue du Champ de Foire Dompierre-sur-Besbre dimanche 26 avril 2026.
Rassemblement Youngtimers
Rue du Champ de Foire La Roseraie Dompierre-sur-Besbre Allier
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
2026-04-26
Rassemblement de voitures anciennes organisé par le Rétro Mobile Club Dompierrois.
Rue du Champ de Foire La Roseraie Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 67 35 rmcdomp@gmail.com
English :
Classic car gathering organized by the Rétro Mobile Club Dompierrois.
