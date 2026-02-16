Visite guidée de Dompierre-sur-Besbre Office de tourisme Dompierre-sur-Besbre
Visite guidée de Dompierre-sur-Besbre Office de tourisme Dompierre-sur-Besbre samedi 25 avril 2026.
Visite guidée de Dompierre-sur-Besbre
Office de tourisme 145 Grande Rue Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 11:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Partez à la découverte du village de Dompierre-sur-Besbre et de ses secrets !
Visite commentée par Isabelle Lardot, habitante de la commune. En collaboration avec le Conseil des Sages et la commune de Dompierre-sur-Besbre. Départ de l’office de tourisme.
.
Office de tourisme 145 Grande Rue Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the village of Dompierre-sur-Besbre and all its secrets!
Guided tour by local resident Isabelle Lardot. In collaboration with the Conseil des Sages and the commune of Dompierre-sur-Besbre. Departure from the tourist office.
L’événement Visite guidée de Dompierre-sur-Besbre Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire