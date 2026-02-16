Visite guidée de Dompierre-sur-Besbre Office de tourisme Dompierre-sur-Besbre

Visite guidée de Dompierre-sur-Besbre

Office de tourisme 145 Grande Rue Dompierre-sur-Besbre Allier

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 11:30:00

Partez à la découverte du village de Dompierre-sur-Besbre et de ses secrets !

Visite commentée par Isabelle Lardot, habitante de la commune. En collaboration avec le Conseil des Sages et la commune de Dompierre-sur-Besbre. Départ de l’office de tourisme.

Office de tourisme 145 Grande Rue Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

English :

Discover the village of Dompierre-sur-Besbre and all its secrets!

Guided tour by local resident Isabelle Lardot. In collaboration with the Conseil des Sages and the commune of Dompierre-sur-Besbre. Departure from the tourist office.

