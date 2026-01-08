Don du sang Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre

Don du sang

Salle Laurent Grillet 1 route de vichy Dompierre-sur-Besbre Allier

Début : 2026-04-20 16:00:00

fin : 2026-04-20 19:00:00

2026-04-20

Collecte de sang

Salle Laurent Grillet 1 route de vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 01 35

English :

Blood collection

L’événement Don du sang Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire