Circuit du Bois des iles La Chapelle-Saint-Fray Sarthe

Circuit du Bois des iles

Circuit du Bois des iles 72240 La Chapelle-Saint-Fray Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 8200.0 Tarif :

Au cours de ce circuit qui traverse un bois, vous emprunterez de jolis chemins forestiers et rencontrerez un hêtre remarquable plus que centenaire.

http://www.destinationcoco.com/

English :

On this woodland trail, you’ll follow some lovely forest paths and come across a remarkable beech tree over a hundred years old.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang, der durch einen Wald führt, werden Sie schöne Waldwege benutzen und auf eine bemerkenswerte Buche treffen, die über 100 Jahre alt ist.

Italiano :

In questa passeggiata attraverso il bosco, percorrerete alcuni bei sentieri e vi imbatterete in uno straordinario faggio ultracentenario.

Español :

En este paseo por el bosque, recorrerás bonitos senderos arbolados y te toparás con un notable haya de más de cien años.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par eSPRIT Pays de la Loire