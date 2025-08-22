Circuit du Bois des iles La Chapelle-Saint-Fray Sarthe
Circuit du Bois des iles La Chapelle-Saint-Fray Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Bois des iles
Circuit du Bois des iles 72240 La Chapelle-Saint-Fray Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 8200.0 Tarif :
Au cours de ce circuit qui traverse un bois, vous emprunterez de jolis chemins forestiers et rencontrerez un hêtre remarquable plus que centenaire.
http://www.destinationcoco.com/
English :
On this woodland trail, you’ll follow some lovely forest paths and come across a remarkable beech tree over a hundred years old.
Deutsch :
Auf diesem Rundgang, der durch einen Wald führt, werden Sie schöne Waldwege benutzen und auf eine bemerkenswerte Buche treffen, die über 100 Jahre alt ist.
Italiano :
In questa passeggiata attraverso il bosco, percorrerete alcuni bei sentieri e vi imbatterete in uno straordinario faggio ultracentenario.
Español :
En este paseo por el bosque, recorrerás bonitos senderos arbolados y te toparás con un notable haya de más de cien años.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par eSPRIT Pays de la Loire