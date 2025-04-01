Circuit du vieux chemin La Chapelle-Saint-Fray Sarthe

Distance : 3800.0

Sur ce circuit, vous aurez la chance de voir le moulin de Cochetière, moulin le mieux conservé de la commune qui en a compté 13. Il a été construit en gré Roussard autour du XVIIème siècle et est actionné par le ruisseau du Vray.

http://www.destinationcoco.com/

English :

On this circuit, you’ll have the chance to see the Cochetière mill, the best-preserved mill in the commune, which once had 13. It was built in Roussard sandstone around the 17th century and is powered by the Vray stream.

Deutsch :

Auf diesem Rundweg haben Sie die Chance, die Mühle von Cochetière zu sehen, die am besten erhaltene Mühle der Gemeinde, die einst 13 Mühlen zählte. Sie wurde um das 17. Jahrhundert in Roussard-Gre errichtet und wird durch den Bach Vray angetrieben.

Italiano :

Lungo questo percorso, avrete la possibilità di vedere il mulino della Cochetière, il meglio conservato del comune, che un tempo ne contava 13. È stato costruito in pietra arenaria di Roussard intorno al XVII secolo ed è alimentato dal torrente Vray.

Español :

En esta ruta, tendrá la oportunidad de ver el molino de Cochetière, el mejor conservado del municipio, que llegó a tener 13. Fue construido en arenisca de Roussard hacia el siglo XVII y se alimenta del arroyo Vray.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par eSPRIT Pays de la Loire