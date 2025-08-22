Circuit du bord de Vienne par bois et villages Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne
Circuit du bord de Vienne par bois et villages Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne vendredi 1 mai 2026.
Circuit du bord de Vienne par bois et villages A pieds Facile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit du bord de Vienne par bois et villages 87200 Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 10500.0 Tarif :
Facile
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit du bord de Vienne par bois et villages
Deutsch : Circuit du bord de Vienne par bois et villages
Italiano :
Español : Circuit du bord de Vienne par bois et villages
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine