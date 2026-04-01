Saint-Brice-sur-Vienne

Spectacle de Magie pour enfant et adulte

Salle des fêtes Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Laissez-vous surprendre par un après-midi placé sous le signe de la magie et de l’émerveillement ! Tao, enchanteur public et demi-finaliste de l’émission La France a un incroyable talent , vous donne rendez-vous pour un spectacle captivant à partager en famille. Petits et grands seront transportés dans un univers fascinant mêlant illusions, humour et surprises, pour un moment convivial et plein d’émotions.

Rendez-vous dimanche à 15h à la salle des fêtes de Saint-Brice-sur-Vienne pour vivre cette expérience unique. Une restauration et une buvette seront également proposées sur place pour prolonger ce bel après-midi en toute simplicité.

Réservation obligatoire auprès de l’Association des Parents d’Élèves. Un spectacle à ne pas manquer ! .

Salle des fêtes Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine apestbricestmartin@yahoo.fr

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English : Spectacle de Magie pour enfant et adulte

L’événement Spectacle de Magie pour enfant et adulte Saint-Brice-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-21 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin