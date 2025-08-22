Circuit du Dégagnazès Peyrilles Lot

Circuit du Dégagnazès

Circuit du Dégagnazès 46310 Peyrilles Lot Occitanie

Petite balade très facile à parcourir avec les enfants grâce à la mascotte ‘la sittelle torchepot’.

Dans la Bouriane, vous accédez à 4,3 km de chemins balisés et munis de bornes pour comprendre le paysage, la faune et la flore de ce site

An easy walk for children, thanks to the mascot, the torchepot nuthatch.

In the Bouriane, you’ll find 4.3 km of signposted trails to help you understand the landscape, flora and fauna of this site

Eine kleine Wanderung, die dank des Maskottchens, dem Kleiber, sehr einfach mit Kindern zu bewältigen ist.

In der Bouriane gibt es 4,3 km markierte und mit Steinen versehene Wege, auf denen Sie die Landschaft, die Fauna und die Flora dieses Gebiets verstehen können

Una breve passeggiata facile da percorrere per i bambini, grazie alla mascotte, il torcicollo.

Nella regione della Bouriane, ci sono 4,3 km di sentieri segnalati con cartelli che aiutano a comprendere il paesaggio, la flora e la fauna del sito

Un corto paseo fácil de disfrutar para los niños, gracias a la mascota, el trepador azul.

En la región de Bouriane, hay 4,3 km de senderos balizados con carteles indicadores que le ayudarán a comprender el paisaje y la flora y fauna del lugar

