Sentier du château Peyrilles Lot

Peyrilles Lot Occitanie

Laissez-vous conter l’histoire de Peyrilles, dominé par son imposant château du XIIe siècle.

Le village, bordé de belles demeures typiques quercynoises, dévoile un patrimoine riche et harmonieux. Son église romane, autrefois étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, témoigne du passé spirituel du lieu. Un itinéraire entre histoire médiévale et charme authentique, à découvrir au détour des ruelles.

English : Sentier du château

Come and see unfold before you the history of Peyrilles, whose imposing 12th C. castle overlooks the village with its typical Quercy-style houses and Romanesque church, once located on the Santiago Pilgrim Ways.

Deutsch :

Lassen Sie sich die Geschichte von Peyrilles erzählen, das von seinem imposanten Schloss aus dem 12. Jahrhundert beherrscht wird.

Das von schönen, typischen Quercy-Häusern gesäumte Dorf enthüllt ein reiches und harmonisches Kulturerbe. Seine romanische Kirche, einst eine Etappe auf dem Weg nach Santiago de Compostela, zeugt von der spirituellen Vergangenheit des Ortes. Eine Route zwischen mittelalterlicher Geschichte und authentischem Charme, die Sie in den kleinen Gassen entdecken können.

Italiano :

Scoprite la storia di Peyrilles, dominata dall’imponente castello del XII secolo.

Il villaggio, fiancheggiato da belle case tipiche del Quercy, vanta un patrimonio ricco e armonioso. La sua chiesa romanica, un tempo tappa del percorso di pellegrinaggio verso Santiago de Compostela, testimonia il passato spirituale del luogo. Un viaggio nella storia medievale e nel fascino autentico, da scoprire passeggiando per le stradine.

Español :

Descubra la historia de Peyrilles, dominada por su imponente castillo del siglo XII.

El pueblo, bordeado de hermosas casas típicas del Quercy, presume de un patrimonio rico y armonioso. Su iglesia románica, antaño etapa de la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, es testigo del pasado espiritual del lugar. Un viaje a través de la historia medieval y el encanto auténtico, que descubrirá paseando por sus callejuelas.

